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Победивший коронавирус 100-летний мужчина раскрыл неожиданный секрет долголетия

100-летний британец считает, что прожил так долго благодаря любви к ирискам и скачкам

Фото: JPIMedia Publishing

В Великобритании 100-летний мужчина, переболевший COVID-19, отпраздновал юбилей и раскрыл неожиданный секрет долголетия. Об этом сообщает Lancaster Guardian.

Билл Форд из города Моркам, графство Ланкашир, родился 12 января 1922 года, однако смог отпраздновать юбилей только 31 января, так как дом престарелых, в котором проживает пенсионер, был закрыт на карантин.

Мужчина всю жизнь проработал чертежником, а в свободное время любил ходить на танцы с женой. В мае 2020 года Форд перенес новую коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, однако смог победить болезнь. Британец считает, что прожил так долго благодаря увлечению скачками, игре в бинго и любви к конфетам-ирискам.

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Отпраздновать юбилей долгожителя приехала вся семья, включая двух правнучек. Кроме того, Форд получил открытку с личным поздравлением от королевы Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что 100-летняя жительница Малайзии поделилась секретом долголетия. Женщина считает, что дожила до векового юбилея благодаря тому, что никогда не волнуется.

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Никита Савин
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