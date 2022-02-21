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В Германии анонсировали переговоры Путина и Шольца

Правительство Германии анонсировало переговоры Путина и Шольца 21 февраля
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Sergey Guneev / Reuters

Правительство Германии анонсировало дату переговоров президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца — они состоятся 21 февраля. Об этом пишет издание Bild.

Как рассказал представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт, переговоры связаны с размещением российских войск на границе с Украиной и «чрезвычайно опасной ситуацией» в регионе.

Представитель правительства напомнил, что Берлин может ввести санкции против Москвы в случае «вторжения» на Украину.

В прошлый раз переговоры политиков прошли 15 февраля в Москве. Мероприятие продлилось около трех часов, в течение которых лидеры двух стран обсудили вопросы экономики и энергетики, а также ситуацию на Украине и ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности.

Елизавета Наумова
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