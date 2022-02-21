Лавров не увидел смысла в отсрочке вопроса о признании ДНР и ЛНР

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал предложение дать западным странам возможность пойти на уступки по ряду принципиальных для Москвы вопросов и заявил, что не видит смысла в отсрочке признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он сообщил на внеочередном заседании Совета безопасности России.

«Что касается предложения дать 2-3 дня Западу, чтобы он одумался, это дело, конечно, вкуса, но там не изменят свою позицию, это всем понятно», — подчеркнул министр. По его мнению, признание ДНР и ЛНР будет «сильным сигналом русскому миру».

На том же заседании Совбеза директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил: Западу надо дать последний шанс, чтобы тот заставил Киев в кратчайшие сроки выполнить Минские соглашения. С таким же предложением выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.