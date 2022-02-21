Евросоюз одобрил санкции против пяти россиян за организацию выборов в Крыму

Главы МИД стран Евросоюза одобрили введение санкций против пяти россиян за организацию в Крыму выборов в Государственную думу в 2021 году. Об этом сообщает журналист издания Radio Free Europe Рихард Йозвик.

Он не уточнил, о ком именно идет речь. Ту же информацию подтверждает РИА Новости со ссылкой на данные источников агентства Bloomberg.

Под аналогичные санкции, введенные Украиной, ранее попали крымские кандидаты в депутаты Госдумы и члены избирательных комиссий на прошедших выборах — например, кандидаты от «Российской экологической партии «Зеленые» Юрий Ставицкий и Владимир Сорокин, депутат от «Единой России» Константин Бахарев и глава крымского избиркома Михаил Малышев.