Зеленский ввел новые санкции из-за выборов в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции из-за выборов в Крыму, соответствующий указ опубликован на его сайте.

Оттуда следует, что под новые санкции попали крымские кандидаты в депутаты Госдумы и члены избирательных комиссий на прошедших выборах — например, кандидаты от «Российской экологической партии «Зеленые» Юрий Ставицкий и Владимир Сорокин, депутат от «Единой России» Константин Бахарев и глава крымского избиркома Михаил Малышев.

В ноябре Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства, в документе указаны 28 человек — граждане России и Украины, сотрудники российских спецслужб. Санкции предусматривали в том числе блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.