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Девушка купила утерянные посылки на девять тысяч рублей и случайно обогатилась

Блогерша приобрела коробку чужих товаров с Amazon и завладела вещами на 47 тысяч рублей

Кадр: flockinflamingos / TikTok

Девушка купила на специализированном сайте чужие посылки и случайно обогатилась. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.

Жительница США Брук (Brooke) рассказала, что решила провести эксперимент и приобрела огромную коробку, в которой находились утерянные во время доставки покупателям товары онлайн-ретейлера Amazon. Блогерша воспользовалась специальным сервисом wiBargain, который предоставляет клиентам чужие заказы.

По словам блогерши, цена коробки составила 125 долларов (9,8 тысячи рублей), однако в конечном счете ей удалось завладеть различными вещами общей стоимостью 600 долларов (47 тысяч рублей). В частности, внутри упаковки находились спортивная сумка Adidas за 40 долларов (3147 рублей), деталь для шлифовальной машины и стакан для приготовления холодного кофе.

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Помимо этого, американка обнаружила детское платье принцессы, будильник, зарядное устройство для ноутбука, кормушку для птиц, футболку неназванной марки и кофемолку бренда Bodum. Она также продемонстрировала, что среди утерянных изделий были различные детали для ремонта сантехники.

«Конечно, я думала, что содержимое будет круче, но я все равно смогу продать эти вещи на eBay и заработать хорошие деньги», — заявила пользовательница сети в видео, которое набрало почти 400 тысяч просмотров.

В январе женщина начала перепродавать чужие возвращенные посылки и стала миллионершей. 33-летняя Эмма Хэмилтон (Emma Hamilton) рассказала, что от скуки начала покупать с целью последующей продажи чужие возвращенные посылки со складов популярных онлайн-магазинов, таких как Amazon. Вскоре женщина заметила, что увлечение приносит хороший доход, и решила бросить работу в правительстве, чтобы сосредоточиться на своем хобби.

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Майя Пономаренко
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