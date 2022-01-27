Женщина начала перепродавать чужие возвращенные посылки и стала миллионершей

Жительница Великобритании нашла способ разбогатеть, перепродавая подержанную продукцию крупных ретейлеров. Ее историю публикует Mirror.

33-летняя Эмма Хэмилтон (Emma Hamilton) рассказала, что от скуки начала покупать с целью последующей продажи чужие возвращенные посылки со складов популярных онлайн-магазинов, таких как Amazon. Вскоре женщина заметила, что увлечение приносит ей хороший доход, и решила бросить работу в правительстве, чтобы сосредоточиться на своем хобби.

По словам бизнесвумен, она никогда не знает содержимое коробок, однако чаще всего товары внутри превышают стоимость уцененной посылки. Так, например, британка приобрела консоль Playstation 4 за 450 фунтов стерлингов (46 тысяч рублей) и реализовала ее клиентам в пять раз дороже. Таким образом за несколько лет Хэмилтон удалось стать миллионершей.

«Каждый месяц я продаю продукцию на 50 тысяч фунтов стерлингов (4,1 миллиона рублей), получая чистую прибыль в размере 10 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей). Вскоре мне пришлось снять склад и нанять команду, чтобы совладать с количеством заказов», — высказалась героиня материала.

В декабре 2021 года сообщалось, что британская выпускница юридической академии отказалась от работы по специальности ради продажи откровенных снимков в соцсетях и разбогатела. Она решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans. По словам манекенщицы, сейчас она зарабатывает более 60 тысяч фунтов стерлингов (около шести миллионов рублей) в год.