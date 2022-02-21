Инфекционист рассказал об уровне коллективного иммунитета от COVID-19 в России

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о достижении коллективного иммунитета от COVID-19 в России на уровне 80 процентов. Его слова передает РИА Новости.

Как уточнил врач, об этом свидетельствуют данные лабораторных исследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса. «Более 80 процентов людей по всей стране тем или иным способом проиммунизированы от коронавируса — либо провакцинированы, либо переболели, но в любом случае, имеют антитела», — заявил он.

Инфекционист подчеркнул, что омикрон-штаммом болеют многие, но при этом в стационар попадает не так много заболевших, а смертельных исходов еще меньше. «Это коррелирует с нашими данными — 80 процентов россиян имеют иммунную защиту», — добавил Поздняков.

Ранее в феврале оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что уровень коллективного иммунитета в стране за неделю снизился с 61,9 процента до 59,7 процента.