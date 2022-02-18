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В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

В оперштабе сообщили, что уровень коллективного иммунитета в России снизился до 59,7%

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В России уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 61,9 процента до 59,7 процента. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

«По состоянию на 18 февраля вакцинация первым компонентом проведена 86 690 920 раз, вакцинация полного цикла — 82 609 487 раз», — говорится в сообщении оперштаба.

В оперштабе пояснили, что коллективный иммунитет к коронавирусу превышает 80 процентов в Севастополе, Республике Карелия, Санкт-Петербурге и Мурманской области.

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Тогда как в Тыве, ранее входившей в число лидеров, уровень коллективного иммунитета снизился за неделю с 80 процентов до 77,3 процента.

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала о снижении коллективного иммунитета в части регионов России.

По ее словам, показатель коллективного иммунитета к COVID-19 заметно снизился в семи субъектах страны: Москве и Подмосковье, Чечне, Севастополе, Ненецком автономном округе, а также Белгородской и Ивановской областях.

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Анна Щербакова
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