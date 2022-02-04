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Голикова рассказала о снижении коллективного иммунитета в части регионов России

Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета к COVID-19 в семи регионах России

Фото: Globallookpress.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета в части регионов России. Об этом в пятницу, 4 февраля, пишет РИА Новости.

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По словам Голиковой, показатель коллективного иммунитета к COVID-19 заметно снизился в семи субъектах страны: Москве и Подмосковье, Чечне, Севастополе, Ненецком автономном округе, а также Белгородской и Ивановской областях.

Она обратила внимание на то, что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания, в том числе вызванного омикрон-штаммом коронавируса.

Ранее в феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен быть выше 90 процентов. Тем не менее она отметила, что имеющиеся на данный момент 64 процента — это уже неплохо.

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Евгения Куликова
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