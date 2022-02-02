Попова назвала необходимый уровень коллективного иммунитета в России

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен быть выше 90 процентов. Такую цифру назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова в среду, 2 февраля, приводит РИА Новости.

Главный санитарный врач объяснила, что уровень коллективного иммунитета меняется, поскольку каждый день привившиеся шесть месяцев назад люди, если они не вакцинируются сейчас повторно, выпадают из списка тех, кто имеет иммунитет.

«Сначала мы говорили, что достаточно 60 процентов, потому что скорость передачи самого первого варианта, уханьского, была небольшой. Потом говорили о 80 процентах... И сегодня ученые говорят, что так как заразность достигла практически максимальных уровней, то и уровень иммунизации должен быть больше 90 процентов», — сообщила Попова.

Она отметила также, что имеющиеся на сегодняшний день 64 процента — это уже неплохо.

Ранее Попова заявила, что Россия проходит пандемию COVID-19 с ровными результатами, не достигая высоких показателей заболеваемости.