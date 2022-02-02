Попова оценила борьбу с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости оценила борьбу с коронавирусом в России. Она подчеркнула, что на протяжении двух лет пандемии страна показывает хорошие результаты.

Попова заявила, что Россия проходит пандемию COVID-19 с ровными результатами, не достигая высоких цифр заболеваемости. Она назвала эти показатели «абсолютно истинными» и исключила возможность ошибки благодаря «советской системе полицевого и персонального учета».

«В эту систему попадают и люди с клиническими проявлениями, и люди с бессимптомным течением, у кого выявлен вирус, и люди, у которых есть клиника, но не был выявлен своевременно вирус, это общая база», — рассказала глава ведомства.

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что система управления обеспечивает эффективность принимаемых мер в борьбе с коронавирусом. Даже до появления вакцинации Россия в мировом рейтинге стран по показателям заболеваемости на 100 тысяч населения не поднималась выше 60-ой позиции.

Ранее Попова оценила вероятность введения локдауна в России. Она исключила такую возможность и подчеркнула, что в стране не планируют принимать такие меры.