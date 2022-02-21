Девушка убрала горбинку на носу ботоксом и разочаровалась в новой внешности

Популярная блогерша показала зрителям неудачные последствия посещения косметолога. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok, на которую подписаны 2,5 миллиона человек.

Пользовательница сети Кейти (Katie) рассказала, что отправилась в салон красоты, чтобы убрать горбинку на носу с помощью инъекций ботокса. По словам девушки, специалистка недобросовестно выполнила свою работу и разочаровала ее результатом процедуры. На размещенных кадрах видно, что нос юзерши отек и увеличился в размерах из-за сделанных уколов.

«После посещения косметолога мне пришлось растворять филлер в носу, чтобы он уменьшился. В тот момент я начала по-настоящему ценить свой настоящий нос, как бы смешно это ни звучало, потому что новая внешность меня разочаровала», — пошутила блогерша в описании к посту, который набрал 842 тысячи просмотров.

Поклонников развеселило видео Кейти, о чем они принялись писать в комментариях. «Да, ты действительно изменилась в лучшую сторону», «Выглядит так, будто тебя побили», «Поэтому я предпочитаю не ходить к косметологам», «Легенда», «Ты очень смешная», — высказывались они.

В феврале одержимая филлерами женщина показала искаженное от процедур лицо. На размещенных в сети кадрах Шелби объяснила, что начала увлекаться косметологическими процедурами с 2021 года. На видео в соцсети она продемонстрировала свою внешность после различных инъекций. Женщина уточнила, что первой ее процедурой было увеличение губ.