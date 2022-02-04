Одержимая филлерами женщина показала искаженное от процедур лицо

Блогерша рассказала о своей одержимости филлерами гиалуроновой кислоты и показала, как в результате исказилась ее внешность. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Шелби объяснила, что начала увлекаться косметологическими процедурами с 21 года. На видео в соцсети она продемонстрировала свою внешность после различных инъекций. Женщина уточнила, что первой ее процедурой было увеличение губ. Она призналась, что филлер быстро мигрировал за их контур и ей пришлось избавляться от гиалуроновой кислоты и проводить процедуру повторно.

Помимо этого, Шелби добавила филлеры в скулы и подбородок. По словам блогерши, на протяжении нескольких лет она прибавляла по несколько миллилитров гиалуроновой кислоты в упомянутые области. Филлеры мигрировали по всему ее лицу и деформировали его черты. «Здесь я выгляжу как надувная кукла. Даже не знаю, как я могла в то время думать, что хорошо выгляжу», — прокомментировала она.

Шелби призналась, что шла на очередную инъекцию ради того, чтобы лицо выглядело подтянутым, но на деле оно только отекало. Она отметила, что продолжала колоть филлеры на протяжении пяти лет.

На данный момент блогерша полностью избавилась от гиалуроновой кислоты. «Сейчас я чувствую себя так, словно мне снова 20 лет. Я никогда не была так же счастлива, как сейчас. Я ощущаю себя настоящей», — поделилась Шелби.

Ранее в феврале женщина ушла из салона с наполовину увеличенной губой из-за отсутствия денег. На опубликованных в сети кадрах пакистанка Хаким Шах рассказала, что решила изменить форму губ филлерами гиалуроновой кислоты. Однако во время сеанса выяснилось, что женщина неспособна оплатить работу мастера, поэтому ей пришлось покинуть салон красоты.