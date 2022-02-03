Женщина ушла из салона с наполовину увеличенной губой из-за отсутствия денег

Жительница Великобритании покинула салон красоты во время увеличения губ из-за отсутствия денег на банковском счету. На соответствующий ролик в TikTok обратили внимание в Daily Mail.

На опубликованных в сети кадрах пакистанка Хаким Шах (Hakeem Shah) рассказала, что решила изменить форму губ филлерами гиалуроновой кислоты. Однако во время сеанса выяснилось, что женщина неспособна оплатить работу мастера, поэтому ей пришлось покинуть салон красоты. В ролике видно, что косметолог не доделала процедуру, из-за чего клиентка осталась с наполовину увеличенной верхней губой.

Героиня материала объяснила, что ушла из заведения, поскольку в середине приема ей поступил звонок из Федерального агентства расследований Пакистана, сотрудник которого сообщил, что все ее банковские счета заморожены. По словам Шах, инцидент произошел в связи с тем, что она замешана в деле по отмыванию денег.

Блогерша рассказала, что 12 января разместила в TikTok видео с двумя большими пачками денег (на данный момент ролик удален). Шах призналась, что после публикации поста покинула Пакистан, чтобы отправиться в Великобританию с «большой суммой» британских фунтов стерлингов.

«Несмотря на произошедшее, я легко отделалась, но будьте осторожны, иначе вас поймают», — предупредила Шах зрителей, которые собираются путешествовать с большими суммами денег.

Ранее в январе женщина избавилась от пухлых губ после шести лет инъекций и помолодела. 29-летняя жительница Великобритании Кэти Чемп (Katie Champ) рассказала, что решила уменьшить пухлые губы после шести лет регулярных инъекций, поскольку с возрастом ее предпочтения стали другими. Кроме того, по мнению женщины, стандарты красоты постоянно меняются, и сейчас она наблюдает тренд на более натуральную внешность.