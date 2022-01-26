Женщина избавилась от пухлых губ после шести лет инъекций и помолодела

Блогерша избавилась от филлеров гиалуроновой кислоты в губах и показала результат процедуры. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

29-летняя жительница Великобритании Кэти Чемп (Katie Champ) рассказала, что решила уменьшить пухлые губы после шести лет регулярных инъекций, поскольку с возрастом ее предпочтения стали другими. Кроме того, по мнению женщины, стандарты красоты постоянно меняются, и сейчас она наблюдает тренд на более натуральную внешность.

Героиня материала заявила, что тщательно выбирала косметолога, к которому она отправится, поскольку многолетние филлеры тяжелее растворяются в губах. Чемп призналась, что нервничала и плакала перед походом в клинику, однако результат превзошел все ее ожидания. Помимо этого, фанаты, которым она показала новые губы, отмечали, что она заметно помолодела.

Публикации британки, в которых она продемонстрировала свое лицо после похода к специалисту, набрали десятки тысяч просмотров. Зрители восхитились ее внешним видом в комментариях под постами. «Теперь твои губы выглядят потрясающе», «Такие губы мне нравятся намного больше», «Ты выглядишь на 10 лет моложе», «Правильно, твоя натуральная красота чудесна», — высказывались пользователи сети.

В октябре прошлого года блогерша показала последствия увеличения губ и прославилась в соцсети. Пользовательница сети с никнеймом KokoBeaute рассказала, что захотела улучшить внешность, поэтому решила изменить форму губ с помощью инъекций. Сначала она показала губы сразу после посещения косметолога. На размещенных кадрах видно, что они отекли и стали чересчур большими.