Женщина захотела улучшить внешность и осталась с посиневшими губами

Блогерша показала последствия увеличения губ и прославилась в соцсети. Соответствующие ролики появились на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом KokoBeaute рассказала, что захотела улучшить внешность, поэтому решила изменить форму губ с помощью инъекций. Сначала она показала губы сразу после посещения косметолога. На размещенных кадрах видно, что они отекли и стали чересчур большими.

По словам женщины, мастер неравномерно ввел препарат в ее губы, из-за чего в них образовались комочки. Героиня материала приняла решение растворить филлер уколом гиалуронидазы, что привело к образованию многочисленных гематом и посинению губ. «На протяжении недели я выглядела ужасно, поэтому хорошо подумайте, прежде чем обращаться к специалисту», — заключила она.

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Видео KokoBeaute стали вирусными и набрали миллионы просмотров. Зрители поддержали ее в комментариях под постом. «У меня никогда не синели губы, такое ощущение, что ты покрасила их, мне жаль тебя», «Я в шоке», «Все будет хорошо, ты поступила правильно!», «После твоих публикаций я расхотела делать губы», «Бедная девушка», — высказывались юзеры.

В августе другая женщина увеличила губы для поднятия настроения и оказалась в реанимации. Керри Парри (Kerry Parry) призналась, что улучшила форму губ с помощью косметологического вмешательства, однако неверные действия мастера привели к сосудистой окклюзии. В связи с этим женщине пришлось растворить ботокс уколом гиалуронидазы, однако у нее началась аллергическая реакция, из-за которой она попала в больницу.