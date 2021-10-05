Сестры потратили 14 миллионов рублей на пластику ради одинаковой внешности

Жительницы Стоктона, Калифорния, появились в эфире британской телепередачи This Morning и рассказали, что потратили почти 14 миллионов рублей ради одинаковой внешности. Соответствующий материал публикует The Sun.

Во время беседы с ведущими шоу Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) и Филиппом Скофилдом (Phillip Schofield) 25-летние сестры-двойняшки Дейзи (Daisy) и Долли (Dolly) признались, что увлеклись косметологическими процедурами и пластическими операциями в 18 лет. Причиной этому послужили издевательства со стороны сверстников в школе. Так, чтобы побороть комплексы, сестры решили поменять внешность одинаковым образом.

«Когда мы идем к хирургу, мы просим сделать нам одинаковые процедуры, чтобы получить идентичный результат», — подчеркнули героини материала. Известно, что они начали свое преображения с увеличения губ. Через некоторое время Дейзи и Долли в один и тот же день изменили форму носа и увеличили грудь.

На все операции родственницы потратили в общей сложности 140 тысяч фунтов стерлингов (13,8 миллиона рублей). По словам сестер, в ближайшее время они собираются сделать лабиопластику, чтобы их половые органы также были одинаковыми.

Отмечается, что на данный момент девушки зарабатывают по десять тысяч фунтов стерлингов (986 тысяч рублей) в месяц благодаря платформе OnlyFans: они ведут совместный аккаунт, на котором публикуют и продают откровенный контент со своим участием.

Пользователи Twitter обсудили историю сестер. «Эти близнецы были такими красивыми и великолепными до операций», «Близнецы на @thismorning полностью разрушили себя! Они были такими красивыми до всех операций! Почему хирурги позволяют людям заходить слишком далеко?», «Близнецы потратили 140 тысяч фунтов стерлингов, чтобы выглядеть одинаково, но не выглядят одинаково. Позор врачам, которые выполняют эти процедуры. Они явно думают только о деньгах, а не о психическом здоровье этих девочек», — высказывались они.

В апреле затравленная из-за внешности девушка увлеклась пластикой ради идеальной фигуры. 26-летняя жительница Швейцарии Селин Чентино захотела изменить свою внешность еще в подростковом возрасте. Она вложила 38 тысяч фунтов стерлингов (почти четыре миллиона рублей) в пластику носа, увеличение груди и губ, коррекцию челюстей, щек и линии подбородка.