Девушка пыталась вылечить экзему с помощью загара и заболела раком кожи

Жительница Шотландии пыталась вылечить заболевание кожи с помощью загара и столкнулась с онкологией. Соответствующий материал публикует Daily Star.

24-летняя Даниелла Болтон (Daniella Bolton) рассказала в интервью изданию, что долгое время боролась с экземой, используя крема и мази, однако не добилась желаемого результата. «Любые лекарства помогали мне на небольшой период времени, затем экзема возвращалась. Она беспокоила и напрягала меня», — высказалась она.

По этой причине девушка решила попробовать альтернативный способ лечения и с 18 лет начала регулярно загорать на солнце. «Я прочла в интернете, что ультрафиолетовые лучи помогают избавиться от экземы, но не знала, что они могут спровоцировать рак», — пояснила шотландка и добавила, что через два года случайно обнаружила новую родинку на спине во время шопинга.

Героиня материала отправилась к врачу, поскольку родинка на ее теле начала разрастаться. В конечном счете медики провели Болтон биопсию и определили, что на ее теле появилось злокачественное образование, а также развилась меланома — один из разновидностей рака кожи.

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«Я боялась, что умру, потому что никогда не слышала, что у молодых людей бывает онкология», — призналась девушка. Согласно материалу, ей провели успешную операцию по удалению образования, тем самым остановив распространение заболевания. Болтон призвала девушек отказаться от загара под солнцем, отдав предпочтение искусственному.

В июле 2020 года хирург-онколог Константин Титов объяснил россиянам опасность загара. По его словам, после нахождения на солнце кожа проходит через стадию термического ожога, что ведет к потере ее эластичности, преждевременному старению, пигментным пятнам и сухости.