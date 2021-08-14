Загоравшей каждую неделю женщине дважды диагностировали рак кожи

Жительница Эссекса, которая не пользовалась солнцезащитным кремом, раскрыла опасность регулярного загара. Материал публикует The Sun.

Британка Лиза Костелло (Lisa Costello) рассказала, что никогда не задумывалась о вреде солнечных лучей, поэтому каждую неделю загорала по несколько часов, не защищая кожу специальными средствами. Кроме того, она проводила слишком много времени под открытым солнцем.

По словам героини материала, после смерти отца от опухоли головного мозга в 2018 году она начала серьезнее относиться к своему здоровью, поэтому в 2018 году сразу обратилась в больницу после обнаружения на теле увеличившейся в размерах родинки. Позже врачи поставили ей диагноз «меланома» — злокачественное образование кожи.

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Сообщается, что медики сразу удалили Костелло родинку, чтобы предотвратить прогрессирование онкологического заболевания, однако в феврале 2021 года у женщины произошел рецидив рака кожи. На данный момент британка находится в ремиссии после продолжительного лечения.

Героиня материала решила поделиться своей историей, чтобы предостеречь читателей издания от опасности регулярного загара. «Не преуменьшайте опасность солнечных лучей и рака, который мне диагностировали из-за них дважды. Загар не стоит того», — заключила Костелло.

В июле 2020 года хирург-онколог Константин Титов объяснил россиянам опасность загара. По его словам, после нахождения на солнце кожа проходит через стадию термического ожога, что ведет к потере ее эластичности, преждевременному старению, пигментным пятнам и сухости.