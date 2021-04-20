Затравленная из-за внешности девушка увлеклась пластикой ради идеальной фигуры

Затравленная из-за внешности девушка потратила десятки тысяч фунтов стерлингов на пластические операции ради идеальной фигуры. Соответствующий материал публикует Daily Star.

26-летняя жительница Швейцарии Селин Чентино (Celine Centino) захотела изменить свою внешность еще в подростковом возрасте. Чтобы выглядеть сексуально, модель увлеклась косметологическими процедурами и вложила 38 тысяч фунтов стерлингов (больше четырех миллионов рублей) в пластику носа, увеличение груди и губ, коррекцию челюстей, щек и линии подбородка.

Согласно информации издания, Чентино добилась фигуры куклы Барби, завела блог в Instagram и начала зарабатывать за счет рекламных сотрудничеств. На своей странице героиня материала публикует фото в откровенных нарядах и нижнем белье. По словам девушки, теперь она пользуется большим вниманием у мужчин, однако в ее жизни больше семи лет не было серьезных отношений. «Из-за моей внешности некоторые воспринимают меня как сексуальный объект, но когда мужчины узнают меня лучше, они понимают, что во мне есть нечто большее», — поделилась она.

Несмотря на полученную привлекательную фигуру, модель хочет провести еще несколько операций. «Я бы прооперировала грудь, чтобы сделать ее более естественной, но я ищу подходящего хирурга», — объяснила героиня материала. Тем не менее, она добавила, что в настоящий момент чувствует себя комфортно в своем теле.

В январе изменившаяся с годами внешность затравленной в школе девушки принесла ей славу. 31-летняя Браяр Мэй (Briar May) приняла участие во флешмобе, в рамках которого девушки сперва показывают свои неудачные подростковые фотографии, а затем то, как они изменились с годами. Так, на старых снимках героиня материала запечатлена с короткими растрепанными волосами светлого оттенка, с тонкими бровями и неровными зубами. Затем на видео появляется кадр, на котором Мэй демонстрирует свою нынешнюю внешность: она отрастила волосы и брови, перекрасилась в брюнетку и исправила прикус.