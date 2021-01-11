Изменившаяся с годами внешность затравленной в школе девушки принесла ей славу

Пользовательница TikTok, над которой издевались в юности, показала свою изменившуюся со временем внешность и удивила подписчиков. На соответствующий ролик обратили внимание в The Sun.

31-летняя Браяр Мэй (Briar May) приняла участие во флэшмобе, в рамках которого девушки сперва показывают свои неудачные подростковые фотографии, а затем то, как они изменились с годами. Так, на старых снимках героиня материала запечатлена с короткими растрепанными волосами светлого оттенка, с тонкими бровями и неровными зубами. Девушка призналась, что боялась ходить в школу, потому что страдала от издевок со стороны одноклассников, которые называли ее уродливой.

Затем на видео появляется кадр, на котором Мэй демонстрирует свою нынешнюю внешность: она отрастила волосы и брови, перекрасилась в брюнетку и исправила прикус. При этом на лицо девушки нанесен естественный макияж.

Ролик стал вирусным, набрав больше двух миллионов просмотров, и прославил героиню материала. Пользователи сети принялись выражать свое восхищение в комментариях. «Боже, у меня отвисла челюсть, великолепно», «Вот это сияние кожи», «Я отказываюсь верить, что это один и тот же человек», «Умничка! Спасибо, что осталась бойцом. Я тебя не знаю, но испытываю за тебя гордость», — писали они.

В октябре страдавшая из-за «акульего» лица девушка сделала пластику и поделилась эмоциями. 20-летняя Мэдисон Кейн подвергалась оскорблениям и критике со стороны окружающих из-за «акульего» носа. Когда девушке исполнилось 18 лет, ее родители согласились оплатить операцию. Поле завершения процедуры Кейн заплакала от счастья.