Страдавшая из-за «акульего» лица девушка сделала пластику и поделилась эмоциями

Британка с горбинкой на носу сделала пластическую операцию, которую планировала с 16-летнего возраста, и поделилась эмоциями. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

20-летняя Мэдисон Кейн (Madison Cain) из Фейлсворта долгое время страдала, поскольку подвергалась оскорблениям и критике со стороны окружающих из-за «акульего» носа. Девушку сравнивали с персонажем из мультсериала Уолта Диснея «Финес и Ферб», а также называли акулой. «Вы знаете, каковы дети, они могут быть очень жестокими. Вскоре это прозвище закрепилось за мной, и меня называли так постоянно», — поделилась она.

По словам Кейн, это сильно повлияло на ее психическое здоровье, поскольку размер носа казался ей намного крупнее, чем у окружающих. Девушка подчеркнула, что из-за непривлекательной, по ее мнению, внешности, она боялась знакомиться с другими людьми.

Родители британки были обеспокоены тем, что над их дочерью издевались в школе, поэтому, когда ей исполнилось 18 лет, они согласились оплатить операцию. В итоге, по словам героини материала, ринопластика стоимостью 5500 фунтов стерлингов (556 тысяч рублей) заставила ее почувствовать себя «на миллион долларов».

Кейн также рассказала, что была очень взволнована перед процедурой, а когда ей сняли швы и повязки, она заплакала от счастья. «После операции я чувствую себя совсем другим человеком. Это лучшее, что я когда-либо испытывала», — заявила она и добавила, что стала увереннее и теперь не боится ходить на свидания.

В июне пластический хирург Дмитрий Эленшлегер рассказал, что после снятия режима самоизоляции россияне массово обратились за пластическими операциями. Женщины чаще всего задумываются о новой груди и ягодицах. У мужчин сейчас пользуется популярностью операции по коррекции формы носа и ушей.