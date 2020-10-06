Модель с заболеванием кожи рассказала о пережитых из-за недуга издевательствах

Бразильская модель с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») рассказала об издевательствах в соцсетях, которые ей пришлось пережить из-за недуга. Ее история появилась на сайте Daily Mail.



По словам 21-летней бразильянки Карен Бьянки Леды (Karen Bianca Leda), за цвет кожи ее начали высмеивать еще в раннем возрасте. Так, например, в детстве она часто видела, как незнакомые люди смотрят на нее и показывают пальцем. Девушка также отметила, что мать всегда пыталась защитить ее от оскорблений, постоянно ходила с ней по врачам и старалась найти лекарство от заболевания.



«Мои самые ранние воспоминания связаны с тем, как мои мама и семья водили меня к всевозможным медикам, где я пробовала бесчисленные методы лечения, но все они были безуспешны. Надо мной издевались не только ровесники, но и учителя. Я отчетливо помню, как один из них сравнивал меня с коровой», — поделилась Леда.



Мать модели пыталась найти лекарство от пятен на коже вплоть до ее 17 лет, пока девушка не решила, что стоит прекратить попытки избавиться от них и принять свой внешний вид. Тогда героиня материала дала себе обещание не позволять чужим комментариям мешать ей любить свое тело. Однако она признает, что ей все еще бывает тяжело, когда незнакомцы критикуют ее внешность на улице.

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«Однажды я вела своего ребенка домой после школы. В этот момент ко мне подошел незнакомый мужчина и начал рассказывать о лекарстве от витилиго, о котором он узнал в интернете. Он сказал, что лечение состоит в том, что депигментированный участок кожи царапают до тех пор, пока он не начнет кровоточить, затем мажут его лимонным соком и ставят под солнечные лучи», — поделилась бразильянка.



Кроме того, девушка ежедневно получает множество сообщений от мужчин, которые просят показать им грудь и спрашивают, какого цвета ее гениталии. Леда объяснила, что никогда не отвечает на подобные сообщения и всегда блокирует таких юзеров в соцсетях.



В результате девушка стала моделью, чтобы показать людям с аналогичными кожными заболеваниями, что они тоже имеют право на счастливую жизнь. По словам Леды, ее деятельность помогла множеству поклонников принять и полюбить себя. «Для меня самое главное — продемонстрировать людям с таким же состоянием кожи, что они могут быть счастливыми и им не нужно пытаться измениться», — сказала манекенщица.



В августе ребенок с витилиго попал на обложку Vogue. На размещенном черно-белом кадре запечатлена Мила Абучалбак (Mila Abouchalbak) из Ливана, пострадавшая во время мощного взрыва в Бейруте. Часть ее лица покрыта светлым пятном вследствие врожденного заболевания кожи.