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Пострадавший во время взрыва ребенок с заболеванием кожи попал на обложку Vogue

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Изображение: @voguearabia

На обложке сентябрьского выпуска арабской версии журнала Vogue впервые появилась семилетняя девочка с витилиго (нарушение пигментации кожи). Соответствующий пост опубликовали в Instagram-аккаунте модного издания.

На размещенном черно-белом кадре запечатлена Мила Абучалбак (Mila Abouchalbak) из Ливана, пострадавшая во время мощного взрыва в Бейруте. Часть ее лица покрыта светлым пятном вследствие врожденного заболевания кожи. Известно, что номер будет выпущен под лозунгом «надежда».

«Она увидела разрушенный дом, но не потеряла надежды, наблюдая, как ее сограждане выходят на улицы, чтобы очистить и восстановить свой город. Несмотря на то, что ее будущее не определено, она знает, что Ливану удастся встать на ноги, поэтому надеется на лучшее, как и другие дети», — гласит подпись под фото.

Автором снимка стал фэшн-фотограф и журналист из Бейрута Тарек Мукаддем (Tarek Moukaddem), который неоднократно сотрудничал с Vogue.

В июне на обложке итальянской версии журнала Vogue впервые появились детские рисунки. Известно, что выпуск полностью посвящен детям. «В нем восемь обложек, нарисованных юными авторами в возрасте от двух до десяти лет», — гласит подпись под серией постов.

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