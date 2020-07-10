Моделью Vogue впервые станет двухлетний ребенок

Впервые моделью британской версии модного издания Vogue станет двухлетняя девочка Джиджи Хоббс (Gigi Hobbs). Об этом сообщает портал The Sun.

По словам матери ребенка Софи Ховард (Sophie Howard), в новом номере журнала появится реклама ее бренда детской одежды Gigi Vi Boutique. Отмечается, что в съемке новой коллекции марки приняла участие Джиджи, фотографии которой будут напечатаны на страницах Vogue.

«Моя дочь является лицом моего бренда. Это удивительно, понимаете, она получила такой шанс, который мало кто получает за всю свою жизнь», — добавила мать девочки.

Фото опубликовано @gigiviboutique

На размещенных кадрах ребенок запечатлен в платьях Gigi Vi Boutique с разным принтом. Ее сфотографировали бегущей по траве и сидящей под деревом с собранными в хвост волосами.

В июне четырехлетний ребенок выступил автором обложки журнала Vogue. На первой странице издания впервые появились детские рисунки. Так, например, на одном из кадров изображен наряд с показа французского бренда Chanel, нарисованный четырехлетним Томасом из Нью-Йорка. В то же время шестилетний Тадзио из Парижа изобразил пингвина.

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