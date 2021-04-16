Девушка увлеклась пластикой на карантине и обрела внешность Кайли Дженнер

Девушка увлеклась пластическими операциями и потратила на них миллионы рублей за время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Соответствующий материал публикует The Sun.

25-летняя жительница Манчестера Кло (Klo) целенаправленно полетела в Анталью, Турция, чтобы сделать себе бразильскую подтяжку ягодиц и липосакцию. По словам героини материала, внешне ее часто сравнивали с предпринимательницей и телезвездой Кайли Дженнер, поэтому она захотела усовершенствовать свою фигуру и заняться модельным бизнесом.

Так, помимо удаления жира с бедер и трансплантации его в ягодицы, Кло уменьшила щеки, чтобы обрести более четкий контур лица.

Спустя несколько месяцев девушка вновь запланировала поездку в Турцию. Ей в очередной раз захотелось сделать подтяжку ягодиц, а также накачать губы и придать глазам миндалевидную форму.

«Учитывая, каким ужасным был 2020 год, я захотела хорошо выглядеть. Я решила пойти дальше и сделать так, чтобы и мое лицо обрело черты Кайли. Мне уже внедрили филлеры в щеки, подбородок, в губы и под глаза. Это долгосрочные инвестиции», — поделилась она.

При этом героиня материала призналась, что вместо подтяжки уголков глаз ей по ошибке сделали подтяжку бровей. «Я была в ужасе, когда очнулась и увидела свое лицо. Я написала хирургу, и он предложил дополнительно сделать мне операцию на глаза. Результат вышел потрясающим, и теперь я действительно выгляжу как Кайли», — пояснила Кло. По информации издания, суммарно на все процедуры она потратила около 20 тысяч фунтов стерлингов (2,1 миллиона рублей).

Девушка также добавила, что теперь ее формы «больше прежнего» привлекают мужчин. «Сейчас мне нравится мое тело, и я довольна всеми сделанными процедурами. Я бы могла остановиться, но вряд ли это произойдет в ближайшее время», — заключила она.

Ранее в апреле женщина увеличивала ягодицы филлерами с цементом и едва не умерла. 23-летняя Кармелло не может позволить себе дорогостоящие процедуры в проверенных клиниках. В связи с этим девушка делает инъекции у неквалифицированного специалиста без образования нелегальными филлерами, а такие наполнители содержат опасные для здоровья тяжелые металлы и цемент. Так, один из сеансов едва не стоил героине материала жизни.