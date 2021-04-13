Женщина увеличивала ягодицы филлерами с цементом и едва не умерла

Жительница Детройта пристрастилась к увеличению ягодиц нелегальными филлерами и едва не умерла от инъекций. Соответствующая история появилась на The Sun.

23-летняя Кармелло (Karmello) объяснила, что в прошлом она не ценила свою натуральную внешность. «Я никогда не была довольна тем, как я выгляжу. После того, как я решилась на увеличение, я стала зависима от этой процедуры. До инъекций я носила одежду размера S, а теперь я покупаю L. Я счастлива, потому что раньше у меня никогда не было упругих ягодиц, а сейчас я получаю много внимания от мужчин, и это сильно повышает мою самооценку», — сказала героиня материала.

По информации издания, американка не может позволить себе дорогостоящие процедуры в проверенных клиниках. В связи с этим девушка делает инъекции у неквалифицированного специалиста без образования нелегальными филлерами, а такие наполнители содержат опасные для здоровья тяжелые металлы и цемент.

По словам Кармелло, за последние три года ей ввели около двух литров этого вещества. Всего ей сделали 54 укола. «Если я сделаю еще 36 инъекций, то мои ягодицы точно станут идеальными», — заверила она.

Однако во время одного из сеансов героиня материала увидела, что ее «косметолог» использовала суперклей, чтобы закупорить им образовавшиеся на ее теле раны. После этого она забеспокоилась о своем здоровье и обратилась к доктору, пожелавшему сохранить анонимность. «Инъекции нелегальными филлерами вызывают тромбы и инсульты, а также приводят к ампутациям и смерти. Вы буквально отдаете свою жизнь в руки совершенно необразованной женщины, которая впрыскивает в вас непонятно что. Вы должны немедленно прекратить эти процедуры. Достаточно одного укола, чтобы убить вас», — предостерег врач.

После этого Кармелло заявила, что отказывается от увеличения ягодиц. «Я не планирую продолжать инъекции. Я надеюсь, что однажды смогу научиться просто любить себя и свое тело немного больше, чем сейчас», — сказала она.

В декабре 2020 года модель отправилась в чужую страну, чтобы увеличить ягодицы, и умерла на операции. 29-летняя Джозелин Кано (Joselyn Cano) регулярно делилась своими откровенными снимками на онлайн-платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату. По информации издания девушка отправилась в Колумбию, чтобы сделать процедуру подтяжки ягодиц для увеличения их объема, после чего ее приятельница, манекенщица Лира Мерсер (Lira Mercer), сообщила о смерти американки в своих социальных сетях.