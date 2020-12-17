Модель отправилась в чужую страну увеличить ягодицы и умерла на операции

Американская модель, которую в сети прозвали «мексиканской Ким Кардашьян», скончалась во время пластической операции по увеличению ягодиц в чужой стране. Об этом сообщает издание Mirror.

29-летняя Джозелин Кано (Joselyn Cano) регулярно делилась своими откровенными снимками на онлайн-платформе OnlyFans, где пользователи получают доступ к контенту за определенную плату. Согласно материалу, девушка отправилась в Колумбию, чтобы сделать процедуру подтяжки ягодиц для увеличения их объема.

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По информации издания, приятельница Кано, манекенщица Лира Мерсер (Lira Mercer), сообщила о смерти американки в своих социальных сетях. Героиня материала скончалась 7 декабря, похороны состоялись 16 декабря.

На YouTube опубликовали запись прощания с моделью. Кроме того, в соцсетях велась прямая трансляция похоронной церемонии.

В ноябре 2019 года мать троих детей захотела «бразильские» ягодицы и умерла во время операции. Выяснилось, что хирург случайно ввел в вену Лии Кэбридж жир, после чего она пережила три сердечных приступа и скончалась.