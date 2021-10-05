Модель с тату во все тело назвала причину желания измениться до неузнаваемости

Популярная австралийская блогерша, на тело которой нанесено более 100 татуировок, назвала причину желания измениться до неузнаваемости. Соответствующий материал публикует Daily Star.

26-летняя модель Эмбер Люк (Amber Luke) объяснила, что в подростковом возрасте столкнулась с депрессией и потеряла уверенность в себе. «Свою первую татуировку я сделала в 16 лет. После этого я почувствовала, что моя самооценка повысилась, и я решила продолжить покрывать тело рисунками», — поделилась она.

Так, девушка покрыла татуировками 98 процентов своего тела, включая глазные яблоки. Помимо этого, она растянула тоннели в ушах, сделала сплит языка, пирсинг губы, лба, носа, гениталий и грудной клетки, увеличила грудь и ввела в лицо ботокс и филлеры гиалуроновой кислоты.

По словам Люк, болезненные ощущения во время сеанса тату сделали ее морально сильнее. «Поначалу это чертовски больно, но вы учитесь справляться с болью и становитесь сильнее. Представьте: вы сидите на сеансе, вас пронзают иглой, а вы привыкаете к ней и таким образом учитесь сопротивляться жизненным препятствиям», — заключила героиня материала.

В сентябре другая женщина с тату во все тело рассказала о желании перекрыть кожу белыми рисунками. 31-летняя тату-мастер и многодетная мать Александра Жасмин рассказала, что сделала свою первую татуировку в 18 лет и с тех пор потратила на это увлечение примерно 17 тысяч фунтов стерлингов (почти 1,7 миллиона рублей). В настоящее время грудь, живот, руки, ноги, спина и ягодицы героини материала покрыты изображениями кошек, черепов, а также различными надписями и узорами.