Модель с тату во все тело дала отпор оскорбляющим ее внешность подписчикам

Популярная австралийская блогерша, на тело которой нанесено более 100 татуировок, дала отпор оскорбляющим ее внешность подписчикам. Соответствующий материал публикует Daily Star.

26-летняя модель Эмбер Люк (Amber Luke) покрыла рисунками 98 процентов своего тела, включая глазные яблоки. Помимо этого, она растянула тоннели в ушах, сделала пирсинг губы, лба, носа и грудной клетки, увеличила грудь и ввела в лицо ботокс и филлеры гиалуроновой кислоты.

Героиня материала рассказала, что устала получать негативные комментарии от подписчиков, которые оспаривают ее порядочность из-за откровенных фото. Девушка призвала свою аудиторию в Instagram быть более сдержанными в интернете.

«Вы меня не знаете, поэтому не делайте преждевременных выводов о моем образе жизни. То, что я снимаюсь в порно, не означает, что я шлюха, которая целыми днями бездельничает. Даже если это так, кто вы, черт возьми, такие, чтобы утверждать, что быть сексуально раскрепощенным — это неправильно?» — высказалась она.

Поклонники поддержали слова Люк в комментариях. «Красиво сказано! Я согласен», «Ты великий человек. Я люблю тебя», «Всегда посылаю тебе поддержку и позитивные эмоции», «Продолжайте заниматься этим!», «Ты такая красивая», — писали они.

В июле Эмбер Бриана Люк показала архивное фото с чистой кожей и удивила пользователей сети. На нем девушка изображена без тату, пирсинга и филлеров, с натуральным цветом волос (раньше модель была блондинкой).