Девушка с тату во все тело рассказала о травле в сети из-за внешности

Популярная австралийская блогерша, на тело которой нанесено более 100 татуировок, рассказала о травле в сети из-за внешности. Соответствующий материал публикует Daily Star.

26-летняя модель Эмбер Люк (Amber Luke) покрыла рисунками 98 процентов своего тела, включая глазные яблоки. Помимо этого, она растянула тоннели в ушах, сделала пирсинг губы, лба, носа и грудной клетки, увеличила грудь и ввела в лицо филлеры гиалуроновой кислоты и ботокса.

По словам Люк, любовь к изменениям во внешности помогла ей обрести комфорт в собственном теле и полюбить себя. Тем не менее героиня материала регулярно сталкивается с негативными комментариями.

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«Меня называют уродиной, дегенератом, напрасной тратой кислорода, а также говорят, что я никогда не должна становиться матерью. За годы мучений я стала очень сильной. Люди, за которыми вы следите, могут находиться в подавленном состоянии, и вашей чертовой критики может быть достаточно, чтобы довести их до крайности», — высказалась она, добавив, что пользователям сети стоит быть добрее.

В апреле Эмбер Бриана Люк показала архивное фото с чистой кожей и удивила пользователей сети. На нем девушка изображена без тату, пирсинга и филлеров, с натуральным цветом волос (раньше модель была блондинкой).