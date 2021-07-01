Модель с тату во все тело показала чистую кожу и удивила пользователей сети

Жительница Австралии, чье тело полностью покрыто татуировками, показала чистую кожу до преображения и удивила пользователей сети. На размещенное в ее Instagram-сторис фото обратили внимание журналисты Daily Star.

26-летняя модель Эмбер Люк (Amber Luke) объяснила, что всю жизнь ненавидела свою внешность. В 14 лет ей диагностировали депрессию. «Я будто ощущала, что нахожусь не в своей шкуре. В течение многих лет я жила в теле, которое ненавидела. В один момент я решила перестать ненавидеть себя и, наконец, полюбить свою внешность», — поделилась она.

Так, австралийка покрыла татуировками 98 процентов своего тела, включая глазные яблоки. Помимо этого она растянула тоннели в ушах, сделала пирсинг губы, лба, носа и грудной клетки, увеличила грудь и ввела в лицо филлеры гиалуроновой кислоты и ботокса.

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Люк разместила в своем Instagram фото своей внешности, сделанное в 2018 году до преображения. На нем девушка изображена с чистой кожей, без тату, пирсинга и филлеров.

Пользователей сети удивил прежний внешний вид австралийки, и они принялись критиковать ее нынешний образ. «Ого, она выбрала самый ужасный способ испортить свою внешность. Была симпатичная женщина, а теперь она выглядит так, словно на нее брызнула чернильная струя из неисправного принтера», «Она выглядела очень красиво до всех этих наколок и филлеров. Я не понимаю, почему девушки думают, что огромные губы и куча татуировок делают их привлекательными», «Когда ее кожа станет старой и дряблой, она пожалеет обо всех этих тату», — писали они.

В мае многодетная мать с тату во все тело снялась в нижнем белье и удивила подписчиков. Мать троих детей Александра Жасмин (Aleksandra Jasmin) работает тату-мастером и демонстрирует на странице в соцсети фотографии своих работ на клиентах. В одной из последних публикаций женщина показала свое тело, покрытое рисунками. На размещенном кадре были запечатлены ее живот и ягодицы. Подписчики похвалили внешний вид Жасмин в комментариях под снимком.