Многодетная мать с тату во все тело снялась в нижнем белье и удивила подписчиков

Жительница Финляндии, чье тело почти полностью покрыто татуировками, снялась в нижнем белье и удивила пользователей сети. На размещенный в ее Instagram-аккаунте пост обратили внимание журналисты Daily Star.

Мать троих детей Александра Жасмин (Aleksandra Jasmin) работает тату-мастером и демонстрирует на странице в соцсети фотографии своих работ на клиентах. В одной из последних публикаций женщина показала собственное тело, покрытое рисунками. На размещенном кадре запечатлены ее живот и ягодицы. Жасмин попозировала в черных стрингах и розовой футболке в полоску, которую она подняла наверх, чтобы открыть татуировку.

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Подписчики похвалили внешний вид женщины в комментариях под снимком. «Великолепно! Я восхищаюсь твоими рисунками на теле!», «Как всегда красива!», «Ты выглядишь очень круто!», «Шикарное сексуальное тело!», «Ты меня заворожила!» — писали они.

Ранее в мае 55-летняя женщина потратила все сбережения на тату во все тело и прославилась. «Я пожертвовала ради татуировок всеми своими сбережениями, вложив в них 35 тысяч евро (около 3,1 миллиона рублей). Я просто хотела попробовать что-то новое. Все мы живем один раз, и я подумала, что в моем возрасте должно произойти что-то стоящее», — поделилась немецкая модель Керстин Тристан (Kerstin Tristan).