Женщина покрыла тело тату и описала реакцию богатых и бедных на свою внешность

Жительница английского города Ньюбери покрыла 95 процентов своего тела татуировками и описала реакцию окружающих на ее внешность. Об этом сообщает The Sun.

44-летняя основательница тату-студии Freakshow Бекка Миллерчип-Браун (Becca Millerchip-Brown) заявила, что мнения о рисунках на ее коже часто разнятся в зависимости от уровня достатка собеседников. «Негативную реакцию я обычно получаю от представителей среднего класса. Эти люди считают, что они лучше меня, поскольку решили подчиниться общепринятым стандартам внешности», — объяснила женщина.

По словам героини материала, состоятельные люди, которые разбираются в искусстве, напротив, в восторге от ее татуировок. «От них я получаю только позитивные оценки. Их дети засматриваются на меня со словами: "У нее такие красивые цветы на лице!"» — поделилась она, добавив, что во время путешествий за границу прохожие простят сфотографироваться с ней из-за необычного внешнего вида.

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По информации издания, свою первую татуировку Миллерчип-Браун сделала в возрасте 15 лет, и в настоящее время ей «трудно найти свободный участок кожи для новой наколки». Большая часть эскизов основана на собственных рисунках мастера: женщина с детства занималась изобразительным искусством и стала выпускницей нескольких престижных вузов.

В апреле жена главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше), сделала татуировку в виде инопланетных шрамов во всю спину. 33-летняя исполнительница решила отказаться от черных и цветных чернил для своей наколки в пользу белой краски. Узор, изображенный на спине знаменитости, разрабатывали художник Нуси Кьеро (Nusi Quero) и тату-мастер Tweak T.