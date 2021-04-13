Модель сделала тату на глазах, едва не ослепла и поделилась опытом

Жительница Техаса сделала татуировку на глазах, едва не лишилась зрения и поделилась опытом. Соответствующая история появилась на Daily Star.

26-летняя модель Сара Саббат (Sarah Sabbath) временно ослепла из-за того, что во время сеанса мастер использовал слишком много чернил и мало физиологического раствора. «Мне было очень трудно что-либо делать. Я не могла смотреть телевизор, не могла находиться в ярко освещенных помещениях и на улице при дневном свете. Я была очень расстроена. Недавно я сходила к окулисту и купила несколько капель для глаз. Сейчас мне лучше, но вижу я до сих пор очень плохо», — призналась женщина.

Американка заверила, что не жалеет о своих новых наколках. «С татуировками на глазах я чувствую себя гораздо привлекательнее. Несмотря на то, что это негативно повлияло на мое здоровье, я рада своей новой внешности. Я всегда хотела быть покрытой татуировками с головы до ног», — подчеркнула она.

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Согласно материалу, все изображения на теле обошлись Саббат в четыре тысячи долларов (304 тысячи рублей). По словам женщины, тату помогают ей самовыражаться и придают уверенности в себе. «Мои наколки важны для меня, потому что они помогли мне стать сильным человеком. Они — мой щит. Я никогда не перестану делать татуировки», — подчеркнула модель.

Ранее в апреле жительница Лондона полностью покрыла тело тату за время пандемии коронавируса и раскрыла их смысл. Согласно публикации, первую татуировку 38-летняя Никола Салливан (Nicola Sullivan) сделала в 17 лет. «Я сильно волновалась, когда впервые пришла в салон. Я набила на спине фею Динь-Динь из диснеевского мультфильма. Сейчас мне кажется, что это было так по-детски. Я ведь не осознавала, что наколка останется со мной на всю жизнь», — призналась она.