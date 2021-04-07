Женщина полностью покрыла тело тату за время пандемии и раскрыла их смысл

Жительница Лондона полностью покрыла тело тату за время пандемии коронавируса и раскрыла их смысл. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, свою первую татуировку 38-летняя Никола Салливан (Nicola Sullivan) сделала в 17 лет. «Я сильно волновалась, когда впервые пришла в салон. Я набила на спине фею Динь-Динь из диснеевского мультфильма. Сейчас мне кажется, что это было так по-детски. Я ведь не осознавала, что наколка останется со мной на всю жизнь», — призналась она.

В 19 лет англичанка родила дочь. В связи с этим она набила ее имя на ноге на китайском языке. Однако, по словам Салливан, наибольшее значение для нее имеет рисунок на ребрах в виде роз. «Я чуть не умерла, рожая своих близнецов, это было ужасное время, поэтому я хотела видеть на себе что-то, что будет напоминать мне об этом дне», — поделилась героиня материала.

В 2010 году у женщины умер отец, и она посвятила ему свой рукав. По ее словам, татуировки помогают ей справиться с тяжелыми эмоциями и подавить в себе грусть. Так, с начала пандемии коронавируса, Салливан покрыла наколками почти все тело, кроме лица. «Это был мой способ справиться с пандемией и 2020 годом. Я делала тату каждый день в течение двух с половиной недель», — сказала англичанка.

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За это время женщина набила множество рисунков. Например, цитаты, связанные с ее детьми, карточные масти, потому что в прошлом она играла в покер, четки, так как ее воспитывали католичкой, цветок лотоса и изумруд под грудью, а также крылья ангела над пахом.

Салливан объяснила, что не жалеет о своих татуировках. «Я подходила к новым наколкам с умом и понимала, что они будут со мной до конца моих дней. Я никогда не пожалею о них. Каждый рисунок рассказывает свою историю. Моя жизнь и мое тело — уникальны для меня», — подчеркнула женщина.

В марте жительница английского графства Чешир Бэкки Холт (Becky Holt) с тату во все тело рассказала о травле в сети из-за своей внешности. «Меня называли уродливой, психически больной, отвратительной, ищущей внимания, плохой матерью и ужасным образцом для подражания. Люди также писали, что моя дочь будет бояться меня и что раньше я была хорошенькой, но теперь выгляжу как дерьмо, потому что сделала татуировки на лице», — отметила британка.