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Женщина с тату во все тело рассказала о травле в сети из-за своей внешности

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Фото: @becky_holt_bolt

Жительница английского графства Чешир, названная самой татуированной женщиной Британии, рассказала о травле в сети из-за своей внешности. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Как сообщает издание, 95 процентов кожного покрова 33-летней Бэкки Холт (Becky Holt) покрыты различными рисунками. Поклонники попросили женщину поделиться «худшей реакцией» на ее татуировки от окружающих, и она ответила в сторис своего Instagram-аккаунта.

«Меня называли уродливой, психически больной, отвратительной, ищущей внимания. Плохой матерью и ужасным образцом для подражания. Люди также писали, что моя дочь будет бояться меня и что раньше я была хорошенькой, но теперь выгляжу как дерьмо, потому что сделала татуировки на лице», — отметила британка.

По словам героини материала, одни подписчики упрекали ее в том, что она выглядит на 60 лет, а другие называли татуировки пустой тратой времени. «Я не могу поверить, что люди могут так ужасно относиться к людям, с которыми они никогда не контактировали в жизни», — добавила британка.

Холт добавила, что научилась справляться с негативом, поэтому игнорирует подобные сообщения. Женщина призвала своих подписчиков поступать так же и помнить, что каждый человек по-своему уникален.

В феврале Бэкки Холт показала чистую кожу и удивила фанатов. В своем Instagram-аккаунте героиня с тату во все тело решила показать подписчикам, как она выглядела без них. Отмечается, что для этого британка нанесла на грудь и лицо плотный тональный крем.

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