Женщина с тату во все тело показала чистую кожу и удивила фанатов

Жительница английского графства Чешир, названная самой татуированной женщиной Британии, показала чистую кожу и удивила фанатов. Об этом сообщает The Sun.

Согласно материалу, 95 процентов кожного покрова 33-летней Бэкки Холт (Becky Holt) покрыты различными рисунками. В своем Instagram-аккаунте героиня с тату во все тело решила показать подписчикам, как она выглядела без них.

Отмечается, что для этого британка нанесла на грудь и лицо плотный тональный крем. «Я выгляжу безумно без татуировок! Какой вариант вам нравится больше?» — подписала она пост, набравший больше двух тысяч лайков.

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Фанаты Холт удивились ее преображению и выразили свое восхищение в комментариях. «Вы прекрасны и с тату, и без них», «Вы просто красавица в любом обличии», «Ты хороша в любом виде», «С татуировками ты выглядишь более интересной», «Великолепная женщина, что с татуировками, что без них!» — писали они.

Ранее в феврале модель сделала татуировку на глазных яблоках и рассказала о травле незнакомцев. В 2018 году Девон Окелли (Devon O'Kelly) решила изменить цвет глазного яблока на фиолетовый у мастера Луны Кобры (Luna Cobra), работающей в Лос-Анджелесе. Специалистка предупредила клиентку, что процедура может оказать негативное влияние на здоровье, например привести к головным болям или даже слепоте. Несмотря на то, что модель могла лишиться зрения, она согласилась на сеанс и осталась довольна результатом.