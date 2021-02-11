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Женщину отказались принимать на работу и затравили в сети из-за татуировок

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Фото: Claire Shepherd

Жительницу Великобритании отказались принимать на работу из-за многочисленных татуировок на теле. Об этом сообщает The Sun.

32-летняя Клэр Шепард (Claire Shepherd) подала свое резюме в компанию на вакансию розничного мерчендайзера. Собеседование проходило в формате телефонного интервью. Спустя 30 минут разговора работодатель объявил, что героиня идеально подходит на должность и сразу отправил ей письмо с договором на подписание.

Женщина заметила в контракте пункт, в котором говорилось, что у нее не должно быть татуировок на видимых участках тела. «Я поняла, что я не могу выполнить это условие, потому что у меня есть татуировки на руках и на шее. Чтобы еще раз убедиться, что все в порядке, я позвонила в компанию и объяснила ситуацию. В этот же момент работодатель отозвал свое предложение и сказал, что они не смогут меня нанять», — поделилась англичанка.

Помимо этого Шепард рассказала, что постоянно сталкивается с травлей в сети из-за внешнего вида. «После того как я поделилась своей историей о приеме на работу, на меня свалилось еще больше негатива в социальных сетях. Мне пишут что-то вроде: "Я надеюсь, что ты погибнешь в автокатастрофе", "Ты правда не понимаешь, почему никто не хочет тебя нанимать?", "Боже, посмотри на себя", и тому подобное», — сказала она.

Несмотря на трудности, героиня призналась, что не жалеет ни об одной своей татуировке. По ее словам, в жизни есть много других более важных вещей, о которых нужно заботиться, и что сейчас она предпочитает сосредоточиться на себе и своей семье и быть счастливой.

Ранее в феврале женщина с тату во все тело показала чистую кожу и удивила фанатов. Согласно материалу, 95 процентов кожного покрова 33-летней Бэкки Холт (Becky Holt) покрыты различными рисунками. В своем Instagram-аккаунте героиня с тату во все тело решила показать подписчикам, как она выглядела без них. Отмечается, что для этого британка нанесла на грудь и лицо плотный тональный крем.

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