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Женщина с тату во все тело за два миллиона рублей рассказала о травле в сети

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Фото: @thegreatwave101

Жительница английского города Хитфилд с тату во все тело за 20 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей) рассказала о травле в свой адрес со стороны пользователей сети. Соответствующая история появилась в Mirror.

Согласно материалу, 26-летняя Бетани Мур (Bethany Moore) сделала первый рисунок на теле в 18 лет. Девушка набила на груди изображение своей собаки по кличке Турбо. С тех пор героиня почти полностью покрыла почти все свое тело татуировками, кроме лица и левой ноги. Помимо этого англичанка сделала 15 пирсингов.

По словам Мур, она часто сталкивается с негативными комментариями из-за своего внешнего вида. «Я знаю, что не могу нравится абсолютно всем. Однажды кто-то сказал мне, что наколки — это мой способ причинить себе боль. Эта фраза надолго застряла в моей памяти, потому что это, отчасти, было правдой», — призналась она.

Британка объяснила, что татуировки помогли ей обрести уверенность в себе. «Рисунки на теле делают меня счастливой. С ними я ощущаю себя полноценной личностью, они заполняют пустоту внутри меня», — пояснила героиня.

Вдобавок Мур предупредила читателей, что перед тем, как решиться на тату, стоит обдумать все последствия. «Самое главное — не переборщить. Если вы хотите только одну наколку — сделайте ее, но будьте осторожны, потому что можно получить зависимость. Тогда вы, как и я, не сможете остановиться», — пошутила женщина.

В марте ненавидящая тату женщина покрыла почти все тело рисунками за миллионы рублей. Жительница Лейпцига Керстин Эхе (Kerstin Ehe) рассказала журналистам, что еще 10 лет назад ей не нравились рисунки на теле, однако после первой сделанной в 48 лет татуировки она увлеклась боди-артом. «Через три года после первого тату я решила разукрасить всю кожу», — призналась она.

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