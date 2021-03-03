Ненавидящая тату женщина покрыла почти все тело рисунками за миллионы рублей

Немецкая модель, которая всю жизнь ненавидела татуировки, в конечном счете покрыла ими почти все тело и прославилась. Об этом сообщает Daily Star.

Жительница Лейпцига Керстин Эхе (Kerstin Ehe) рассказала журналистам, что еще 10 лет назад ей не нравились рисунки на теле, однако после первой сделанной в 48 лет татуировки она увлеклась бодиартом. «Через три года после первого тату я решила разукрасить всю кожу», — призналась женщина.

Согласно материалу, в общей сложности 55-летняя немка потратила на все рисунки, которые теперь нанесены на 90 процентов ее кожного покрова, около 35 тысяч евро (3,2 миллиона рублей). «Мне просто хотелось попробовать что-то новое», — пояснила она и добавила, что не жалеет ни об одном сделанном тату.

Манекенщица делится результатами своей трансформации в Instagram-аккаунте, на который подписаны больше 122 тысяч человек. Поклонники восхищаются ее внешним видом в комментариях под публикациями.

При этом героиня часто сталкивается с критикой окружающих, которые считают, что она слишком стара для такого количества татуировок. Однако женщина не обращает внимание на негатив, поскольку мнение незнакомцев не имеет для нее значения. «Я привыкла к осуждающим взглядам, мне все равно, главное, что я счастлива», — пояснила манекенщица.

Как сообщает издание, в ближайшее время Эхе планирует сделать еще одну татуировку на шее. При этом женщина не планирует покрывать рисунками лицо. «Мне осталось доделать эскиз на шее и я планирую остановиться на этом», — заключила она.

В феврале женщина с тату во все тело показала чистую кожу и удивила фанатов. Бэкки Холт, 95 процентов кожного покрова которой покрыто различными рисунками, решила продемонстрировать подписчикам, как она выглядела без них. Для этого британка нанесла на грудь и лицо плотный тональный крем.