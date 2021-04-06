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Девушка с дефектом кожи покрыла тело тату из-за травли в школе

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Фото: @agentnass

Девушка с заболеванием кожи покрыла тело татуировками из-за травли одноклассников и обрела уверенность в себе. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Парикмахер Анна Насс (Anna Nass) из Стокгольма, Швеция, впервые заметила белое пятно на внутренней стороне колена, когда ей было восемь лет. В средней школе новые пятна начали появляться на других участках ее тела, в частности на плечах, руках, шее и груди, и тогда врачи диагностировали у нее витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру»).

25-летняя героиня материала вспоминает: «Единственное лечение, которое мне могли предложить, — это лучевая терапия, однако она влечет за собой риски для здоровья. Когда люди замечали мое витилиго, они говорили, что оно выглядит "отвратительно", и не приближались ко мне, потому что "не хотели заразиться". Я чувствовала себя беспомощной».

По словам девушки, пятна на ее теле притягивали внимание, поэтому она носила закрытую одежду, а позже начала покрывать кожу татуировками, чтобы скрыть дефекты.

В 2016 году Насс решила, что пора перестать стесняться своей внешности, поскольку «устала чувствовать себя ограниченной из-за чего-то столь нелепого, как белые пятна на коже». В возрасте 20 лет она завела блог в Instagram, в котором начала рассказывать о своей болезни и делиться фотографиями, где видны пятна на теле. «Это было одно из лучших решений, которые я когда-либо принимала. Чем больше я начинала ценить себя, тем больше положительных сообщений я получала от друзей и незнакомцев», — заключила жительница Стокгольма.

В марте женщина с тату во все тело рассказала о травле в сети из-за своей внешности. По словам 33-летней Бэкки Холт, чье тело на 95 процентов покрыто рисунками, ее называли «уродливой, психически больной, отвратительной, ищущей внимания». Одни подписчики упрекали ее в том, что она выглядит на 60 лет, а другие называли татуировки пустой тратой времени.

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