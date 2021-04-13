Жена Илона Маска сделала тату в виде «инопланетных шрамов» во всю спину

Жена главы компаний SpaseX и Tesla Илона Маска канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) сделала татуировку в виде «инопланетных шрамов» во всю спину. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, 33-летняя исполнительница решила отказаться от черных и цветных чернил для своей наколки в пользу белой краски. Узор, изображенный на спине знаменитости, разрабатывали художник Нуси Кьеро (Nusi Quero) и тату-мастер Tweak T. По их словам, они нарисовали эскиз изображения на iPad, а затем превратили его в трехмерную геометрическую фигуру, дополнив рисунок различными линиями и формами в виде математических формул.

Граймс опубликовала результат в своем Instagram-аккаунте. «Нам не удалось сделать качественную фотографию, потому что мне было очень больно, и сейчас я должна поспать. Тату будет красной в течение нескольких недель, а потом она превратится в прекрасные инопланетные шрамы», — подписала она пост, набравший 300 тысяч лайков.

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Подписчики оценили внешний вид знаменитости. «Нереально!», «Это так вдохновляет! Невероятная работа!», «Как же круто, что ты находишь таких талантливых художников! У тебя отличное чувство вкуса!», «Ты выглядишь, как межгалактическая бутылка газировки», «Они выглядят, как шрамы после инопланетной битвы с пришельцами», — писали они.

В декабре 2020 года Граймс выложила голое фото из туалета с подругой-моделью. На фото певица предстала полуобнаженной с разрисованным телом. Ее подруга Боэри появилась на снимках полностью голой. В подписи к посту звезда отметила, что выступила автором боди-арта.