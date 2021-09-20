Модель с тату во все тело раскрыла причину своего пристрастия вопреки боли

Жительница Бельгии с татуировками по всему телу раскрыла причину своего пристрастия вопреки болезненным ощущениям. Соответствующий материал публикует Daily Star.

25-летняя модель и продавщица БДСМ-товаров Селин Роуз (Celine Rose) рассказала, что сделала свою первую татуировку в 17 лет. Вскоре она заполнила рисунками шею, грудь, руку, живот, ягодицы и ноги. «Самые болезненные тату были сделаны на моей ладони — я чуть не заплакала», — вспомнила героиня материала.

Роуз отметила, что ее увлечение не всегда приносит желаемый результат: на данный момент она сводит татуировку на ребре с помощью лазера. Тем не менее модель объяснила, что рисунки на теле делают ее счастливой. «Я очень веселый и оптимистичный человек, поэтому предпочитаю разноцветные татуировки. Они отражают мой характер и доставляют мне радость!» — призналась она.

Согласно информации издания, модель потратила на татуировки 13 тысяч фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона рублей). Она заручилась поддержкой друзей и родственников, однако добавила, что есть и те, кто осуждает ее нестандартную внешность. «Я очень милая девушка, но из-за татуировок я могу показаться грубой. Уверяю: люди, которые вас любят, всегда окажут поддержку, независимо от того, как вы выглядите», — заключила она.

В августе девушка с тату во все тело показала внешность и прославилась в сети. 23-летняя Шани начала увлекаться татуировками в школьном возрасте. На данный момент она почти полностью покрыла свое тело тату. Девушка заверила, что перестанет делать их только тогда, когда на ее коже больше не станется свободных участков.