Девушка с тату во все тело показала внешность и прославилась в сети

Жительница Канады, чье тело почти полностью покрыто татуировками, показала свою внешность и прославилась в сети. Соответствующий материал публикует Daily Star.

23-летняя Шани (Shanie) начала увлекаться наколками в школьном возрасте. «Когда мне было 12 лет, я смотрела YouTube-канал одной девушки. Она была полностью покрыта тату, и я мечтала стать такой же, как она», — призналась героиня материала.

Первую татуировку она сделала в 16 лет, набив на спине фразу Peace begins with a smile («Мир начинается с улыбки»). Позже она узнала, что это высказывание принадлежит матери Терезе, и сейчас планирует свести ее.

Сейчас Шани почти полностью покрыла свое тело наколками. Она заверила, что перестанет делать тату только тогда, когда на ее коже больше не станется свободных участков.

Также канадка добавила, что редко задумывается над дизайном своих рисунков. По ее словам, она просто находит мастера, чьи работы ей нравятся, и набивает изображение в их фирменном стиле.

«Татуированные люди — это буквально ходячие произведения искусства! Для многих это действительно хороший способ любить и свое тело и по-настоящему владеть им», — заключила она.

Ранее в августе девушка сделала тату и была пристыжена родителями за пошлость. На размещенных в сети кадрах она демонстрирует наколку, которую сделала в 18 лет. Девушка нанесла на ягодицу надпись keep going («не останавливайся»), поскольку считала эту фразу вдохновляющей. Однако, по словам блогерши, родители осудили эту татуировку из-за сексуального подтекста.