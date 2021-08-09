Девушка сделала тату и была пристыжена родителями за ее пошлость

Блогерша сделала татуировку и позже разглядела в ней пошлый смысл. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Мария (Maria) демонстрирует тату, которое она сделала в 18 лет. Девушка нанесла на ягодицу надпись keep going («не останавливайся»), поскольку считала эту фразу вдохновляющей. Однако, по словам блогерши, родители застыдили ее татуировку из-за сексуального подтекста. «Я была удивлена! Я даже не задумывалась о втором смысле тату! Тогда я поняла, что набила ее в неудачном месте», — пояснила она.

Мария добавила, что позже перекрыла старую надпись изображениями роз. «Пожалуйста, не повторяйте моих ошибок и не наносите на тело такие глупые татуировки», — заключила девушка. Ролик стал вирусным и набрал 929 тысяч просмотров и 166 тысяч лайков.

Подписчики принялись шутить над татуировкой блогерши в комментариях. «Я сейчас умру от смеха», «Ты моя королева!», «Я даже не подумала о пошлом контексте этой надписи, пока ты не сказала! Это действительно очень нелепо и смешно!», «Когда мне было 17 лет, я хотела набить фразу “не останавливайся” на том же месте», «Тату, на самом деле, неплохая. Надо было просто выбрать другую часть тела», — писали они.

Ранее в августе другая девушка разглядела пошлый рисунок в новой татуировке и огорчилась. Кристал Шип Келли (Crystal Ship Kelly) набила на животе большой бараний череп с рогами. Героиня материала объяснила, что, когда она надевает джинсы с высокой посадкой, нижняя часть изображения закрывается, и создается впечатление, будто на ее животе нарисована голая женщина с раскинутыми ногами.