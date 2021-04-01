Модель рассказала о визитах к дантисту с неприличной тату на губе

Участница шестого сезона телешоу «Топ-модель по-американски» показала неприличное тату и рассмешила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 39-летняя Джоан Спрэг (Joanie Sprague) советует не делать наколку на внутренней стороне губы, полагая, что со временем она сотрется. По ее словам, татуировка, которую она набила 12 лет назад, до сих пор не исчезла. «Каждый раз, когда я прихожу на прием к дантисту, мне приходится извиняться за нецензурные слова, которые написаны у меня во рту», — посмеялась женщина. Далее Спрэг отодвинула нижнюю губу и продемонстрировала надпись с матерным английским выражением Fuck you («Иди к черту»).

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Публикация набрала 2,5 миллиона просмотров, фанатов порадовал ролик звезды. «Боже, со мной произошла похожая ситуация! Я набила на губе слово «папочка» и думала, что оно исчезнет, но оно все еще со мной!», «Я набила во рту фразу «горячая штучка», и мой дантист в восторге от этой татуировки!», «Это очень смешно!» — писали они.

Ранее в марте девушка набила тату с цитатой отца и осознала ее пошлый смысл четыре года спустя. 22-летняя Рианна Купер (Rhianna Cooper) из Давентри, Англия, набила фразу make it count («приложи усилия») на спине, поскольку ее отец часто говорил ей следующие слова: «Тебе дана только одна жизнь, так что приложи все свои усилия». В настоящий момент Купер встречается с молодым человеком, который намекнул ей на двойной смысл рисунка.