Девушка год скрывала новую татуировку из-за ее случайной отсылки к коронавирусу

Девушка сделала татуировку до пандемии и скрывала ее на протяжении года из-за случайной отсылки к коронавирусу. На видео, размещенное в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Американка Лия Холланд (Leah Holland) опубликовала ролик, в котором объяснила, что выбрала эскиз и сделала тату в начале марта 2020 года перед пандемией COVID-19. «Смело и радикально отказываюсь носить маску», — гласит надпись на руке блогерши. По ее словам, рисунок не связан с защитной маской для лица. «Ее значение — будь честен перед собой и не притворяйся тем, кем не являешься», — пояснила она.

Согласно материалу, вскоре после ее посещения мастера в США начали вводить ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, главным требованием ко всем жителям страны стало обязательное ношение медицинской маски в общественных местах. В связи с этим Холанд пришлось прятать татуировку около года, чтобы не нарваться на критику со стороны окружающих.

«Все лето мне пришлось ходить в кардигане, даже в жару. Я была расстроена», — жаловалась американка в публикации, которая стала вирусной и набрала почти три миллиона просмотров.

Пользователей рассмешил пост девушки. «Самая смешная и неожиданная ситуация», «Жесть, как ты ходила год в теплых кофтах?», «Это очень смешная история», «Татуировка красивая, но ситуация очень смешная», «Ты сделала мой день», — высказывались юзеры.

Ранее в феврале женщина сделала тату и спустя год увидела в нем логотип своего холодильника. Пользовательница Фиб объяснила, что через год после посещения мастера обратила внимание на рисунок, нанесенный на дверцу холодильника. Выяснилось, что во время создания эскиза для будущего тату она случайно скопировала дизайн логотипа производителя бытовой техники.