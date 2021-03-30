Девушка набила тату с цитатой отца и осознала ее пошлый смысл четыре года спустя

Девушка сделала татуировку с цитатой отца и через четыре года после нанесения осознала ее пошлый смысл. Об этом сообщает The Sun.

22-летняя Рианна Купер (Rhianna Cooper) из Давентри, Англия, набила фразу make it count («приложи усилия») на спине, поскольку ее отец часто говорил ей следующие слова: «Тебе дана только одна жизнь, так что приложи все свои усилия».

В настоящий момент Купер встречается с молодым человеком, который намекнул ей на двойной смысл рисунка. «Когда мы занимаемся сексом, слова "приложи усилия" — первое, что видит мой парень. Я поняла это только через год отношений после его замечания. И как я раньше не догадалась?» — поделилась девушка.

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Англичанка также призналась, что для татуировки она выбирала наиболее скрытое место на теле, так как делала ее в школьные годы. «Теперь я понимаю, что расположение цитаты отнюдь не идеально», — посетовала героиня материала.

Известно, что эта фраза — не единственная татуировка девушки. За несколько лет она набила еще семь рисунков, в числе которых цветок лотоса, черепаха и ее собственная собака.

В феврале стало известно об американке, которая сделала татуировку до пандемии и скрывала ее на протяжении года из-за случайной отсылки к коронавирусу. Лия Холланд (Leah Holland) опубликовала ролик, в котором объяснила, что выбрала эскиз и сделала тату в начале марта 2020 года. «Смело и радикально отказываюсь носить маску», — гласит надпись на руке девушки.